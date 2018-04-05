Дума поддержала проект об обязанности приглашающих мигрантов контролировать их выезд из РФ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается обязать приглашающую сторону контролировать своевременность выезда иностранных граждан из России, а также соблюдение ими целей визита.

"Законопроектом предлагается установить обязанность лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны, принимать меры по обеспечению соблюдения иностранными гражданами заявленной цели въезда в РФ и сроков их пребывания в РФ", - говорится в пояснительной записке.

В кабмине объясняют необходимость введения подобной нормы тем, что такая обязанность в законодательстве на данный момент не установлена. Авторы ссылаются на статистику, согласно которой в 2017 году территориальными органами МВД России было пресечено более 136 тыс. нарушений, связанных с несоблюдением иностранными гражданами или лицами без гражданства заявленной цели визита в РФ.