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РФ будет добиваться урегулирования правил поведения в интернете на уровне ООН

Общество
5 апреля, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что аккаунты ФАН были заблокированы без объяснения причин в соцсетях Facebook и Instagram

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Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров

© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Россия планирует добиваться того, чтобы правила ответственного поведения в интернете были урегулированы на уровне ООН. Об этом журналистам сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, комментируя ситуацию с блокировкой ряда аккаунтов в социальной сети Facebook.

"Мы всегда предлагали на площадке ООН добиться приятия некой международной конвенции, в которой прописаны правила поведения в сети интернет. Потому что наши зарубежные коллеги, чаще всего американские коллеги (у них типичная политика двойных стандартов), однобоко применяют нормы и правила, про которые сами говорят с высоких трибун", - сказал министр, отметив, что Россия планирует последовательно добиваться урегулирования ответственного поведения в сети.

При этом Никифоров уточнил, что Facebook, как компания зарегистрированная в США, подчиняется их законам. "Бессмысленно считать, что интернет - пространство, на которое не распространяется современное законодательство", - добавил Никифоров.

Ранее сообщалось, что аккаунты Федерального агентства новостей (ФАН) в социальных сетях Facebook и Instagram были заблокированы без объяснения причин.

В среду основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил о блокировке более 270 страниц и аккаунтов в социальной сети, которые находились под управлением "Агентства интернет-исследований".

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