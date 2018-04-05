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На 30% выросло число жителей Москвы, позитивно оценивающих межнациональные отношения

Общество
5 апреля, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Наибольшая удовлетворенность состоянием межнациональных отношений также отмечается в Хакасии, Марий Эл, Мордовии и Ингушетии

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Количество жителей Москвы, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе, выросло на 27% с 2014 года. Такие данные озвучил в четверг заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов на заседании коллегии Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

"Наибольший прогресс наблюдается в Москве. По сравнению с 2014 годом количество людей, которые это состояние [межнациональных отношений] оценивают позитивно, выросло на 27%. Думаю, что если эта тенденция сохранится, то скоро мы не будем говорить о Москве, как о проблемном регионе", - сказал он.

В своем выступлении Магомедов отметил, что в целом по стране прослеживается общая тенденция по улучшению межнациональных отношений на региональном уровне. "По результатам ежегодного исследования, число граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в 2017 году составило 78,9%. Это на 2,5% выше, чем в прошлом году", - отметил заместитель руководителя администрации президента.

По словам Магомедова, к регионам, где население наиболее удовлетворено состоянием межнациональных отношений, относятся Хакасия, Марий Эл, Мордовия и Ингушетия. "Но есть регионы, которые имеют тенденцию обратную, где идет снижение показателей. К ним относятся Северная Осетия, Магаданская область, Омская область, Забайкальский край, Карачаево-Черкессия и Дагестан. Это вызывает тревогу и требует отдельного анализа", - добавил он.

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