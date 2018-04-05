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Прыгнувшего с четвертого этажа при пожаре в Кемерове юношу перевели из реанимации

Общество
5 апреля, 13:51 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 5, апреля. /ТАСС

Дальнейшее лечение пострадавший будет проходить в отделении нейрохирургии

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КЕМЕРОВО, 5 апреля. /ТАСС/. Состояние 18-летнего молодого человека, который во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" выпрыгнул с четвертого этажа, улучшается, его перевели из реанимации в общую палату, сообщили ТАСС в областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского в четверг.

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"У нас в больнице остается только один 18-летний пациент, который выпрыгнул с четвертого этажа <…> Его перевели из реанимации в общее отделение - отделение нейрохирургии. У него серьезные травмы, врачи продолжают оказывать ему всю необходимую помощь, у него положительная динамика", - сказали в больнице.

Как сообщалось, у пациента были диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, повреждение органов брюшной полости. В медучреждении уточнили, что ранее был выписан еще один пострадавший - из токсикологии.

В областной детской клинической больнице продолжает лечение 11-летний мальчик, также прыгнувший с четвертого этажа ТЦ. У ребенка, потерявшего при пожаре родителей и младшую сестру, множественные травмы, он находился на аппарате искусственной вентиляции легких до 27 марта. В среду, 4 апреля, замдиректора по хирургической помощи детской больницы Константин Ковальков рассказал журналистам, что проблемы с легкими разрешились, ожидается, что к выходным мальчик сможет встать.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек, в том числе 27 детей. Возбуждено и расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят семь человек, они арестованы до 25 мая.

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