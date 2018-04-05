Патриарх Кирилл в Великий четверг омыл ноги священнослужителям в знак смирения

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в Храме Христа Спасителя службу Великого четверга. В этот день Страстной недели христиане вспоминают Тайную вечерю - последнюю трапезу Христа с апостолами перед его крестными страданиями. Событие это стало основанием таинства Евхаристии (Благодарения), которое совершается каждую литургию.

В конце службы патриарх совершил особый "чин умовения ног" священнослужителям - по примеру Христа, который в знак своего смирения и любви к ученикам омыл ноги апостолам. В центре храма на скамьях сели 12 епископов. При чтении Евангельского сюжета о событиях Тайной вечери, патриарх, сняв с себя архиерейские знаки и подпоясавшись, омыл водой ноги каждому из священнослужителей.

Патриарх отметил, что также, как и во времена первых христиан, "евхаристическое собрание верных" и для современного человека является "той духовной крепостью, которая силой божией благодати вдохновляет людей на великие деяния, на способность преодолевать гонения и переводить приложения греха на способность жить по-христиански, несмотря на все трудности переживаемых исторических моментов".

По традиции, в Великий четверг христиане стремятся поучаствовать в таинстве Евхаристии и причаститься. В Храме Христа Спасителя в четверг было несколько тысяч человек, большинство из них причащались.

"Конечно, причащение не должно становиться некой привычкой, или тем более обычаем. Для того, чтобы так не было, каждый из нас должен готовить себя к тому, чтобы прикоснуться к великой святыне, к подлинному телу и крови Христа Спасителя", - отметил патриарх. "Но если мы приходим на литургию не только постоять и помолиться, а выработаем в себе такой благочестивый навык, предвосхищая принятие святого тела и крови Спасителя должным приготовлением, то тогда жизнь наша изменится. Сила святого духа будет прикасаться к нам регулярно", - сказал предстоятель Русской православной церкви.

Великие четверг, пятница и суббота - самые напряженные и скорбные дни церковного года. Но уже во время утренней службы в субботу священники меняют черное облачение на светлые одежды и начинаются приготовления к великому празднику Воскресения Христова, освящаются пасхальные яства. Самая торжественная служба пройдет в пасхальную ночь с 7 на 8 апреля. Патриарх Кирилл совершит ее в храме Христа Спасителя.