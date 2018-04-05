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Минкультуры Подмосковья прогнозирует рост числа посетителей кинопоказов в парках на 23%

Общество
5 апреля, 13:39 UTC+3

В прошлом году летние кинотеатры посетили 50 тыс. человек

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Министерство культуры Московской области ожидает, что в 2018 году число посетителей летних кинотеатров в регионе увеличится на 23% - до 65 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в четверг.

"В этом году кино под открытым небом будут показывать более 50 подмосковных площадок. Ожидается, что за летний период бесплатные кинопоказы проекта "Летний кинотеатр" посетят около 65 тыс. зрителей", - процитировали в пресс-службе министра культуры Подмосковья Оксану Косареву.

Площадки "Летнего кинотеатра" в 2017 году посетили 50 тыс. человек.

Она добавила, что первые показы начнутся в мае и продолжатся до конца сентября. В репертуар войдут фильмы исключительно российского производства, например, "Частное пионерское 3. Привет, взрослая жизнь", "Время первых" и "Крым".

Также ведомство планирует в этом году оказывать информационную поддержку муниципалитетам Подмосковья в рамках поручения губернатора области открыть кинотеатры во всех крупных городах области, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Министерство будет помогать местным властям принимать участие в конкурсе Фонда кино по поддержке кинотеатров в населенных пунктах РФ с количеством жителей до 100 тыс. человек. При этом открытие кинотеатров находится в компетенции муниципалитета, отметили в Минкультуры области.

Всего в Московской области работает 81 кинотеатр. Помимо них в парках региона ежегодно проводится проект "Летний кинотеатр", где жители области могут смотреть кино под открытым небом. В летнем сезоне 2017 года на базе 45 парков и других открытых площадок в 35 муниципалитетах прошли 255 кинопоказов и мероприятий. --0--бар/ддм

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