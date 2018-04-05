ГД приняла в I чтении проект о блокировке сайтов за отказ удалять порочащие честь сведения

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект, который позволяет судебным приставам ограничивать доступ к интернет-ресурсам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица. Инициатива была внесена 2 апреля группой депутатов от фракции "Единая Россия" во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

По мнению авторов, изменения направлены на повышение уровня исполнения предписаний, содержащих требования об удалении сведений, распространенных в интернете, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица.

В соответствии с действующим Гражданским кодексом такие сведения, которые оказались после их распространения доступными в интернете, могут быть удалены по требованию пострадавшего. При этом разработчики указывают, что "специфика распространения информации в интернете требует наличия в законодательстве специальных механизмов для исполнения судебных решений, что является обеспечением реализации конституционных прав каждого на судебную защиту".

В связи с этим законодатели предлагают ввести нормы выполнения судебных предписаний по удалению указанных сведений в интернете: в частности, если ресурс, распространивший такую информацию, после требования суда не удалил ее, "судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа" к этому ресурсу.

Парламентарии полагают, что реализация законопроекта будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации.

Думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи (соисполнитель, профильным назначен комитет по безопасности) в своем заключении поддержал концепцию документа. В то же время депутаты предложили соотнести содержание постановления судебного пристава об ограничении доступа к порочащим сведениям в интернете "с решением суда об удалении указанных сведений".

Новых запретов нет

Представляя законопроект коллегам, Пискарев пояснил, что сегодня единственной мерой понуждения к выполнению требования исполнительного документа соответствующей категории является штраф в размере 2,5 тыс. рублей. "Штраф может быть уплачен, однако информация, которая по решению суда должна быть удалена, может по-прежнему находиться в интернете годами и десятилетиями со всеми негативными последствиями для гражданина", - констатировал он.

"Мы чтим конституционное право граждан свободно искать, получать, передавать, распространять информацию в том числе в интернете любым, но законным способом", - подчеркнул политик, в прошлом первый замглавы Следственного комитета РФ. "Однако если интернет используется как площадка для совершения преступления, или облегчения его совершения, или иных противоправных действий, в законе должна быть на это реакция", - уверен он.

Глава комитета акцентировал внимание, что в законопроекте речь идет не о каких-то новых запретах. "Российское законодательство об исполнительном производстве принималось, когда сетевые технологии еще не получили такого широкого распространения", - добавил он.