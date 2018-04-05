В аэропорту Шереметьево обнаружена радиоактивная посылка из Китая

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Специалисты "Почты России" обнаружили радиоактивную посылку из Китая в авиационном отделе обработки почты на территории аэропорта Шереметьево. Как сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора, в посылке оказались минералы.

"Источником опасного излучения являлось почтовое отправление, следовавшее из Китая в Москву. Оно было незамедлительно изолировано от остального багажа и помещено в защитный контейнер. Сотрудники службы безопасности "Почты России" совместно со специалистами ФГУП "Радон" досмотрели посылку. В ней находились предметы, похожие на минералы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, данные отправления переданы в правоохранительные органы, а уровень радиации остальных почтовых отправлений находится в норме.