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Депутаты Астраханской области предложили возродить в России медвытрезвители

Общество
5 апреля, 15:22 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 5, апреля. /ТАСС

По мнению авторов инициативы, доставляемые в обычные больницы нетрезвые граждане мешают работе врачей и беспокоят пациентов

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© Евгений Епанчинцев/ТАСС

АСТРАХАНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Депутаты думы Астраханской области предложили возродить в России медвытрезвители и разработать общую систему правил работы таких учреждений на федеральном уровне. В четверг местные депутаты приняли соответствующее обращение к Совету Федерации и Госдуме, передает корреспондент ТАСС.

"Сейчас люди в алкогольном опьянении поступают в обычные больницы, и могут своим поведением мешать работе врачей и беспокоить пациентов. Мы считаем, что в этом вопросе надо вернуться к практике выстраивания работы специальных учреждений, где нетрезвым людям будет оказана помощь, а врачей при этом защитят сотрудники полиции. Но при создании таких учреждений возникает ряд вопросов, требующих внимания наших федеральных коллег", - пояснил журналистам спикер областной думы Игорь Мартынов.

Астраханские депутаты предлагают на федеральном уровне определить случаи, когда необходимо доставлять граждан в алкогольном опьянении в медвытрезвитель, отрегулировать вопрос оплаты пребывания в учреждении и участие органов защиты правопорядка. Также, по мнению областных парламентариев, необходимо установить подведомственность вытрезвителей, так как сейчас они отсутствуют как в номенклатуре учреждений здравоохранения, так и в учреждениях социального обслуживания.

Ранее сообщалось, что за возрождение системы вытрезвителей в Астраханской области по примеру некоторых регионов выступили представители областного управления МВД и губернатор Александр Жилкин. В частности, отмечалось, что ежегодно в области регистрируется более 2,5 тыс. преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, совершенных в состоянии опьянения. В регионе зарегистрировано свыше 10 тыс. алкоголиков, которые находятся на учете.

Сейчас большую часть граждан, находящихся на улице в состоянии сильного опьянения, доставляют в органы внутренних дел. В пресс-службе УМВД по области отмечали, что при ухудшении состояния здоровья и отсутствии медицинских работников это может привести к смерти задержанного.

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