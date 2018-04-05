Минздрав: около 3,5 млрд руб. в год идет на оплату необоснованных вызовов скорой

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Примерно каждый 25 вызов скорой помощи в РФ является необоснованным, на их оплату ежегодно идет около 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава по скорой помощи Сергей Багненко.

Ранее партпроект "Единой России" "Народный контроль" предложил прописать в законодательстве понятие "необоснованный вызов" скорой помощи.

"Кто-то не дождался из-за этого вовремя скорой помощи. Почему же не ввести за это ответственность? Если это выявляется, если это подтверждено и доказуемо - хотя бы штраф. <…> 3-3,5 млрд рублей точно идут на эти безрезультатные вызовы", - сказал он.

По его словам, примерно 4% от 45 млн вызовов ежегодно являются необоснованными. "Получается 2 млн ежегодно вызовов безрезультатных - когда приезжают, а там пошутили или нет адреса. Конечно, там не всегда есть злой умысел", - добавил он. По словам Багненко, необходимо очень четко дифференцировать ответственность за необоснованный вызов скорой.