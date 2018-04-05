Путин не считает, что по улыбкам людей можно оценивать работу губернаторов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин усомнился в том, что улыбки людей могут стать критерием хорошей работы местных властей.

На заседании Государственного совета лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил главе государства более широко использовать видеокамеры на улицах российских городов. По его мнению, благодаря изображению с этих камер можно судить о работе местных властей: если люди идут по улицам с улыбками, они довольны состоянием дел в регионе.

"Вряд ли это отразит реальное состояние дел в экономике региона", - возразил Путин, но поблагодарил Жириновского за предложение.