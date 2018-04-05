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Конкурс "Мисс Россия" пройдет 14 апреля в Барвихе

Общество
5 апреля, 15:24 UTC+3

Стоимость короны для победительницы превышает $1 млн

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© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
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© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Национальный конкурс красоты "Мисс Россия-2018" пройдет 14 апреля, победительница получит корону стоимостью более 1 млн долларов. Об этом сообщила генеральный директор национального конкурса "Мисс Россия" Лариса Тихонова на пресс-конференции в ТАСС в четверг.

"Конкурс состоится 14 апреля в концертном зале "Барвиха", будем очень рады видеть вас на финале. В этом году финал посвящен искусству, красоте в искусстве, современному искусству и мы надеемся, что это... заинтересует зрителей и понравится нашим участницам", - сказала Тихонова.

Главной интригой был новый дизайн короны, который представили на пресс-конференции. "Мы готовились к этому больше года... обсуждали и работали... Корона получилась бесподобная и будет украшать нашу победительницу", - рассказала директор конкурса.

Корону украшает белое золото, сапфиры, бриллианты, рубины и более 200 жемчужин. По словам Тихоновой, ювелиры вложили сердце в эту корону. Ее стоимость превышает $1 млн.

"Мисс Россия" - один из самых известных и престижных национальных конкурсов красоты, который проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Победительница получит новую корону, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

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