Конкурс "Мисс Россия" пройдет 14 апреля в Барвихе

В Москве открылась выставка к 200-летию со дня рождения Александра II

В Москве открылась выставка к 200-летию со дня рождения Александра II 3 апреля, 20:37

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Национальный конкурс красоты "Мисс Россия-2018" пройдет 14 апреля, победительница получит корону стоимостью более 1 млн долларов. Об этом сообщила генеральный директор национального конкурса "Мисс Россия" Лариса Тихонова на пресс-конференции в ТАСС в четверг.

"Конкурс состоится 14 апреля в концертном зале "Барвиха", будем очень рады видеть вас на финале. В этом году финал посвящен искусству, красоте в искусстве, современному искусству и мы надеемся, что это... заинтересует зрителей и понравится нашим участницам", - сказала Тихонова.

Главной интригой был новый дизайн короны, который представили на пресс-конференции. "Мы готовились к этому больше года... обсуждали и работали... Корона получилась бесподобная и будет украшать нашу победительницу", - рассказала директор конкурса.

Корону украшает белое золото, сапфиры, бриллианты, рубины и более 200 жемчужин. По словам Тихоновой, ювелиры вложили сердце в эту корону. Ее стоимость превышает $1 млн.

"Мисс Россия" - один из самых известных и престижных национальных конкурсов красоты, который проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Победительница получит новую корону, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".