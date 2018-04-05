Госдума приняла закон о новой мере пресечения - "запрет на определенные действия"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла на заседании в четверг в третьем, окончательном чтении проект закона о введении новой меры пресечения - "запрета на определенные действия". Депутаты внесли поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Как говорится в сопроводительных документах, законом оговариваются предельные сроки применения "запрета на определенные действия". Так, по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести он составит 12 месяцев, тяжких преступлениях - 24 месяца, об особо тяжких преступлениях - 36 месяцев. "Время применения запрета определенных действий по общему правилу в срок содержания под стражей включаться не будет. Предусматриваются соотношение срока применения данной меры и срока содержания под стражей при запрете выхода из жилого помещения - 2 дня к 1 дню", - отмечается в пояснительной записке.

Также законом предусматривается возможность суда при избрании меры пресечения в виде залога или в виде домашнего ареста "возлагать на подозреваемого или обвиняемого обязанность по соблюдению одного или нескольких запретов".

Особо оговаривается, что "домашний арест заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением запретов и осуществлением за ним контроля".