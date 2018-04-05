Власти Адыгеи направят 1 млн рублей на соцподдержку пострадавших от воздействия радиации

МАЙКОП, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Адыгеи направят 1 млн рублей на социальную поддержку пострадавших от воздействия радиации, единовременные денежные выплаты получат порядка 650 жителей региона, сообщил в четверг на заседании профильной межведомственной комиссии в доме правительства республики министр труда и соцразвития Адыгеи Джанбеч Мирза.

"Пострадавшие от радиации жители республики, а это порядка 660 человек, получат в преддверии памятной даты единовременную соцподдержку из республиканского бюджета в размере 1,5 тыс. рублей. Общая сумма выплат, которые носят заявительный характер, составит 1 млн рублей", - сказал он.

Получателями выплаты станут инвалиды и участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, вдовы погибших, не вступившие в повторный брак, а также несовершеннолетние дети умерших участников и ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС. Кроме того, соцподдержку окажут инвалидам и участникам ликвидации аварии, произошедшей в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча в Челябинской области, а также гражданам из подразделений особого риска, уточнил министр.

В преддверии 32-ой годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в республике пройдет более 130 мероприятий - уроков мужества в школах, классных часов, тематических бесед, встреч с ликвидаторами аварий, просмотров фильмов. В Майкопе и во всех районных центрах состоятся митинги, участники которых минутой молчания почтят память тех, чьи судьбы были связаны с радиационными катастрофами. Борьбу с радиацией вели порядка 900 жителей региона, добавил собеседник агентства.

Крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария произошла 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Была полностью разрушена активная зона реактора, здание энергоблока частично обрушилось, произошел значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.