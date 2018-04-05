Туристическая полиция в Петербурге будет создаваться с учетом московского и мирового опыта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга совместно с ГУ МВД по городу и области разработают механизм работы туристической полиции. Он будет основан на международном опыте и с учетом практики, опробованной в Москве, сообщил ТАСС в четверг председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев.

"Функциональную нагрузку туристической полиции, и как она будет работать, мы пока обсуждаем с ГУ МВД, но нужно сказать, что это не только международный опыт - этот опыт великолепно прижился в России, в частности, в Москве", - сказал Мушкарев.

"Там с 2014 года туристическая полиция существует - это батальон патрульно-постовой службы, у них специальная форма с нашивками на английском языке. Они охраняют общественный порядок в местах скопления туристов, и в случае происшествий или каких-либо противоправных действий, они помогают иностранцам заполнить заявление и получить ту справку, которая всем иностранцам необходима для получения возмещения в страховой компании", - добавил он.

По его словам, власти Петербурга успешно взаимодействуют с полицией в вопросах обеспечения безопасности туристов, некоторые новшества опробовали во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году.

"У нас с прошлого года работает мобильная туристско-информационная служба на сегвеях, она очень хорошо проявила себя в период проведения Кубка конфедераций, ее работники были на постоянной связи с управлением внутренних дел по Петербургу и Ленинградской области, и мы уже начали взаимодействие на уровне договоренностей. Сейчас надеемся, что наши договоренности удастся сформировать в виде механизма работы", - рассказал Мушкарев.

Он отметил, что принципы работы туристической полиции будут определять представители МВД, у этой службы будет "стандартный функционал" - охрана общественного порядка и пресечение правонарушений.

"Но наша основная задача - сделать так, чтобы это было более направлено на туристов из-за рубежа", - объяснил Мушкарев. "Мы с удивлением обнаружили, что сейчас в полиции работает много молодых ребят, которые говорят на разных языках, и мы должны их поддержать в их развитии", - добавил он.

Глава МВД России Владимир Колокольцев 2 апреля подписал распоряжение о создании в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, специализированных подразделений туристической полиции. Согласно решению министра, их сформируют до 5 мая в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи в составе строевых подразделений патрульно-постовой службы. Ранее в МВД сообщили, что основными направлениями деятельности туристической полиции станут патрулирование мест массового пребывания иностранных болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения правонарушений в их отношении.