Елизавета II не позволила почтовикам зарабатывать деньги на использовании ее портрета

ТАСС, 5 апреля. Королева Великобритании Елизавета II воспрепятствовала планам британской компании Royal Mail использовать в качестве собственного товарного знака ее уменьшенный портрет в профиль на стандартных почтовых марках королевства. Об этом сообщила в четверг газета Daily Express.

Это изображение неизменно находится на почтовых миниатюрах первого и второго класса с 1967 года, когда его создал британский художник, скульптор, дизайнер монет и почтовых марок Арнольд Машен (1911-1999).

После консультаций с королевой придворные высокого ранга, по данным издания, сочли эту инициативу "крайне неуместной", о чем без промедления проинформировали почтовиков. По словам парламентария от правящей Консервативной партии Найджела Эванса, подобное "использование [образа королевы] для зарабатывания денег совершенно неприемлемо". "Я рад, что такая попытка потерпела неудачу", - добавил он.

Королевская почта, основанная в 1516 году и приватизированная в 2013-м, решила, как отмечает газета, поправить таким образом пошатнувшиеся финансовые дела и снизить недовольство акционеров. В минувшем году доходы компании упали на 5%.

В планах Royal Mail было получать многомиллионные доходы от реализации самых различных товаров, сувенирной продукции с портретом монарха, начиная от чайных полотенец, футболок и кончая брелоками для ключей.

Вердикт королевы последовал вслед за тем, как было объявлено об очередном повышении стоимости марок первого и второго класса. Цена и тех и других увеличивается на 2 пенса - до 67 пенсов и 58 пенсов, соответственно.