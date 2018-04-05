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Два бурых медведя в Воронежском зоопарке проснулись на месяц позже

Общество
5 апреля, 17:03 UTC+3 ВОРОНЕЖ апреля. /Корр.ТАСС, Елена Рузанова

Заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Светлана Нефедова предположила, что позднее пробуждение животных произошло из-за затянувшейся зимы

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ВОРОНЕЖ, 5 апреля. /Корр.ТАСС Елена Рузанова/. Два бурых медведя Умка и Маша, старожилы Воронежского зоопарка, проснулись в четверг после зимней спячки на месяц позже, чем в прошлом году. Скорее всего, пробуждение животных не в марте, а в апреле произошло из-за затянувшейся зимы, сообщила ТАСС заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Светлана Нефедова.

"Сегодня проснулись после зимней спячки два бурых медведя - Умка и Маша, наши старожилы. Умка - старейший обитатель, он живет у нас 25 лет, а Маша - 15 лет. Заснули наши два медведя в середине декабря, хотя обычно засыпали на месяц ранее и просыпались в марте. Зима затянулась, поэтому у наших медведей сдвинулись сроки [пробуждения]", - сказала Нефедова.

В прошлом году Умка и Маша проснулись после зимней спячки 10 марта, когда не было снега. По словам Нефедовой, сейчас в медвежьих вольерах лежит немного снега, и животные после пробуждения стали в нем купаться. За зиму медведи не похудели, после спячки их кормят морковью, яблоками и зеленью, позже в рацион им добавят белковую пищу, мясо и рыбу.

По словам Нефедовой, Умка просыпался в канун Нового года, когда было тепло, и даже выходил из своего укрытия в вольер. "Смотрел - неужели весна? А вот медведица Маша не просыпалась ни разу", - добавила завотделом, уточнив, что еще в зоопарке зимой впадал в спячку еж.

"Медведи в Воронежском зоопарке находятся в разных вольерах. Три года назад их перевели в новые просторные вольеры и с тех пор Умка и Маша исправно впадают в зимнюю спячку. А раньше они жили в маленьких клетках, люди были рядом, близко, поэтому Маша изредка спала, а Умка - никогда", - объяснила Нефедова.

Воронежский зоопарк основан в 1994 году, в нем содержатся более 1,7 тыс. животных 182 видов, в том числе единственный в Черноземье африканский узкорылый крокодил. В прошлом году зоопарк принял 167 тыс. посетителей, он - единственный в Центральном федеральном округе, который могут бесплатно посещать дети до 16 лет. К Воронежскому зоопарку относится в Новоусманском районе часть зоопитомника "Червленый яр", где обитают бизоны, тибетские яки, кабаны, пятнистый олень, благородный олень, северный олень, косуля.

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