Во Франции умер один из первых соратников де Голля по Сопротивлению Констан Энгельс

ПАРИЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Ветеран Второй мировой войны, один из первых соратников генерала Шарля де Голля по движению французского Сопротивления, кавалер ордена Освобождения Констан Энгельс ушел из жизни в возрасте 97 лет. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Как отмечается в заявлении, министр "со скорбью восприняла известие о кончине Констана Энгельса, соратника Освобождения, 3 апреля в возрасте 97 лет". "Констан Энгельс был одним из первых, кто откликнулся на призыв генерала де Голля в июне 1940 года. Он воплощал в себе мощную волю к свободной жизни, дух отваги и сопротивления, который спас честь Франции", - говорится в сообщении минобороны.

Отважный артиллерист

Констан Энгельс родился в 1920 году в городке Эсен в бельгийской Фландрии в семье инженера. По его стопам он и собирался пойти, поступив в Горную школу в Бельгии. С началом Второй мировой войны вся семья бежала от наступления германских войск во французский Дюнкерк, откуда молодой Констан перебрался через Ла-Манш в Великобританию. Там он почти сразу вступил в ряды Свободных французских сил генерала де Голля.

В составе войск "Свободной Франции" он участвовал в боевых действиях в Африке и на Ближнем Востоке. В 1942 году его перевели в Ливию, где он принял участие в битве при Бир-Хакейме, которая стала одним из первых заметных успехов французских подразделений. В этом бою Энгельс получил серьезное ранение ноги, несмотря на которое еще два часа без медицинской помощи продолжал сражаться.

От ран боец оправлялся в военном госпитале в Бейруте, где его навестил лично Шарль де Голль, вручив ему Крест Освобождения. Вернувшись в строй, Энгельс принял участие в других сражениях в Сирии и Африке, после чего был переведен на работу в главный штаб "Свободной Франции" под началом генерала Мари-Пьера Кёнига.

После войны кавалер ордена Освобождения демобилизовался и вернулся к изучению физики и инженерного дела, после чего поступил на работу в Комиссию по атомной энергии при минобороны Франции. "Его образцовый жизненный путь - это путь человека, который не отступил ни перед необходимостью действовать, ни перед ранениями. Это путь человека, который выбрал для себя Францию и написал одну из страниц ее истории", - отмечается в заявлении Парли.

В живых остались семеро

С уходом ветерана число оставшихся в живых кавалеров ордена Освобождения сократилось до семи человек. Эта награда была учреждена де Голлем в период Второй мировой войны, чтобы отмечать тех, кто проявил отвагу в борьбе за свободу Франции. С января 1941 по январь 1946 года отличия удостоились 1083 участника антифашистской борьбы, из них 271 - посмертно. Наградой также были отмечены пять городов и 18 воинских формирований, включая авиаполк "Нормандия - Неман".

После января 1946 года награждения этим орденом во Франции не производились. Основатель ордена, генерал де Голль оставался его великим магистром до кончины в ноябре 1970 года. Награды были удостоены король Великобритании Георг V, Уинстон Черчилль, Дуайт Эйзенхауэр.

Последним русским кавалером ордена был скончавшийся в 2009 году русский аристократ Николай Вырубов. Он вступил добровольцем во французские силы Сопротивления в августе 1940 года, участвовал в экспедиции в Дакаре, боевых действиях в Сирии и Египте, был дважды ранен во время кампании по освобождению Италии.