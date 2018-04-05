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Кремлевские кондитеры напекли к Пасхе около 13 тысяч куличей

Общество
5 апреля, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Выпечку можно приобрести в столовых, кафе и буфетах в зданиях администрации президента РФ, правительства, парламента, ЦИК, Счетной палаты

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Кондитеры комбината питания "Кремлевский" напекли к предстоящей 8 апреля Пасхе около 13 тысяч куличей. С четверга их можно купить в столовых, кафе и буфетах в зданиях администрации президента РФ, правительства, парламента, ЦИК, Счетной палаты.

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, "подготовлено три вида куличей - по 90, 500 и 800 граммов, которые украшены орешками и сахарной пудрой или помадкой". По ее словам, цена куличей - 70, 350 и 480 рублей соответственно. Крылова отметила, что кондитеры используют рецепт собственной разработки, который уже применяется не один год.

Госслужащие и парламентарии смогут приобрести и другие традиционные пасхальные блюда. Так, изготовлено более трех тысяч творожных пасх по 200 граммов, которые продаются по 250 рублей. Предлагаются и наборы уже окрашенных пасхальных яиц.

Пресс-секретарь подчеркнула, что для приготовления праздничных блюд использовались "только отечественные продукты, самые свежие и качественные, исключительно безопасные пищевые красители".

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