Общественная палата РФ просит власти Волоколамска проверить воду после жалоб жителей

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Общественная палата РФ намерена обратиться в администрацию Волоколамского района Московской области с просьбой проверить качество воды в муниципалитете на фоне жалоб местных жителей, сообщила журналистам на пресс-конференции в четверг председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева.

Жители Волоколамского района продолжают жаловаться на плохое самочувствие, которое они связывают с негативным влиянием расположенного на его территории полигона бытовых отходов "Ядрово". В частности, они высказывают опасения, что причиной аллергических реакций может быть качество воды и возможное загрязнение ее источников производными свалки.

"Мы Общественная палата, у нас нет своей аккредитованной лаборатории, поэтому мы просим власти Волоколамска проверить воду", - сказала Дударева.

Она предложила рассмотреть, помимо свалки, другие возможные источники загрязнения, поскольку проверки качества воздуха не показали каких-либо превышений концентрации загрязняющих веществ.

Ситуация вокруг Волоколамска получила широкий резонанс 21 марта, когда 77 школьников обратились к медикам из-за плохого самочувствия. Родители связывали появившиеся симптомы с очередным выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово", однако позднее анализы людей не подтвердили эту версию.