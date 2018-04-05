Новгородские поисковики впервые повторили путь легендарного летчика Маресьева

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 апреля. /ТАСС/. Группа энтузиастов в составе новгородских поисковиков отряда "Находка" и членов "Клуба лидеров" впервые повторили путь советского летчика-истребителя Алексея Маресьева, которого сбили в воздушном бою в 1942 году. Он 18 суток добирался ползком до линии фронта. Участники похода прошли пешком те 20 км, которые преодолел Маресьев, сообщил ТАСС в четверг командир поискового отряда "Находка" Александр Морзунов.

"После того как отряд "Находка" обнаружил место падения самолета Маресьева, стал понятен сам маршрут", - отметил он.

"Первым на этой тропе был, конечно, Маресьев, но у нас возникла мысль - пройти самим, испытать это на себе. Ведь никто не мог ответить на вопрос, в каких условиях Маресьев добирался от одной точки в другую, насколько это было трудно. Это ни в коем случае не повторение и не подобие подвига, мы только слегка прикоснулись к истории, прошли в итоге 20 км", - рассказал Морзунов.

Группа из 13 человек стартовала в 4 км от деревни Рабежа Демянского района, где и был сбит самолет лейтенанта Алексея Маресьева. Завершился поход возле деревни Плав Валдайского района - в этом месте летчика в апреле 1942 года обнаружили местные жители.

По словам командира отряда, группа предполагала, что дорога займет всего несколько часов, но в условиях леса идти по отметкам навигатора оказалось невозможно.

"Мы изначально измерили маршрут навигатором, получилось всего около 6 км. Засомневались и поняли, что вряд ли Маресьев шел по болоту, скорее всего вдоль него, по краю леса - так получилось около 10 км. Когда мы, в конце концов, прошли, получились все 20 км, потому что в лесу по прямой идти не получается", - рассказал командир поискового отряда. По его словам, дорогу, которой добирался до деревни Алексей Маресьев, группа преодолевала примерно сутки.

Проверить себя

По словам Морзунова, условия похода были приближены к тем, в которых находился Маресьев. На участниках была теплая одежда, с собой - только спички и ножи, еду не брали, а чтобы попить воды - топили снег. "Когда дошли до места, где решили ночевать, нарезали веток, лапника елочного, постелили, на нем и спали. Мы специально не брали спортсменов - Маресьев спортсменом не был, - и мы хотели понять, может ли простой человек, оказавшийся в такой ситуации, выжить. Поход был тяжелым, но все выдержали", - отметил Морзунов.

Помимо задачи проверить себя, этим походом они хотели отдать дань уважения легендарному летчику. "Предполагалось, что будет немного легче поход, но он был действительно тяжелым. Думаю, всем, кто его прошел, это запомнится надолго. Конечно, то, что мы сделали - это не тот подвиг, но мышцы вспоминают каждый шаг, каждый куст, за который цеплялся", - рассказал командир отряда.

Он также добавил, что есть вероятность того, что этот маршрут включат в туристический проект "Большая Валдайская тропа" как один из его элементов.

Алексей Маресьев - советский летчик, которого подбили в воздушном бою в 1942 году. Получив, ранения ног, он совершил вынужденную посадку на территории, занятой немецкими войсками. Маресьев 18 суток ползком добирался до линии фронта, откуда был отправлен в госпиталь и перенес ампутацию обеих ног, после чего вновь отправился на фронт летчиком-истребителем. Впоследствии подвиг Алексея Маресьева стал основой сюжета "Повести о настоящем человеке" Бориса Полевого.