В Подмосковье предложили выдавать жилье многодетным обманутым дольщикам

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство Московской области разработало проект закона о защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории региона и признанных пострадавшими участниками долевого строительства.

"Государственная поддержка в сфере долевого строительства оказывается в виде бесплатного предоставления пострадавшим участникам строительства жилья или земельных участков", - говорится в тексте проекта, размещенного для независимой антикоррупционной экспертизы на сайте Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Согласно документу, пострадавший соинвестор долевого строительства, который вправе претендовать на получение земельного участка или жилого помещения, должен относиться к льготной категории граждан, а именно: дети-сироты, многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалиды I группы, указано в документе. Также дольщик должен быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий, не иметь в собственности жилого помещения, не менее года состоять в региональном реестре граждан, чьи деньги привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, и проживать на территории Московской области не менее трех лет.

Также законопроект регулирует меры господдержки для застройщиков, взявших на себя обязательства по завершению долгостроев в регионе. Власти области намерены официально закрепить за собой возможность содействия в виде строительства объектов социальной, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Московской области или муниципалитета. Также законопроект предполагает введение оснований для снижения налогов новым застройщикам и выделения субсидий из бюджета Подмосковья для продолжения строительства проблемного объекта или начала строительства нового объекта на условиях софинансирования со стороны пострадавших соинвесторов.

Кроме того, проект закона предполагает возможность предоставления застройщику земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности без проведения торгов и подключения проблемного объекта к сетям инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета Московской области.

Проблемным в Подмосковье признан 31 жилой комплекс.