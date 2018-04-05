Московских учителей информатики наградили поездкой в Кремниевую долину

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Московские учителя, ставшие победителями олимпиады для педагогов по информатике, смогут поехать в образовательную поездку в Кремниевую долину в США. Об этом в четверг сообщил журналистам директор Московского центра технологической модернизации образования Александр Добряков.

Он отметил, что олимпиада для столичных педагогов "Новый учитель новой информатики. Перезагрузка" стартовала 26 декабря 2017 года. В первом очном этапе в ней приняли участие 361 педагог из 222 московских школ, а по итогам третьего финального тура были определены десять победителей. "Победители смогут поехать в образовательную поездку в Кремниевую долину", - сказал он.

Олимпиада для педагогов по информатике прошла впервые, в настоящее время решает вопрос о том, чтобы сделать ее ежегодной.

В свою очередь, руководитель столичного департамента образования Исаак Калина предложил награждать стажировкой двадцать лучших учителей информатики.