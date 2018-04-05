Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главы регионов приняли около 2/3 предложений активистов ОНФ с начала 2017 года

Общество
5 апреля, 19:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

В ОНФ уточнили, что предложения касались благоустройства городов, ремонта и строительства дорог, решения проблем свалок, а также вопросов дошкольного и дополнительного образования

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Руководители субъектов РФ в 2017 году и первом квартале текущего года дали почти 1,5 тыс. поручений по итогам рассмотрения около 2,2 тыс. общественных предложений, подготовленных активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ). Такие данные были озвучены в четверг на заседании Центрального штаба ОНФ в Москве.

"В 2017-м и первом квартале 2018 года региональные отделения ОНФ направили 2182 общественных предложения в адрес высших должностных лиц регионов. Главы субъектов дали 1474 поручения, что составляет 66% от общего числа предложений", - говорится в сообщении пресс-службы движения.

В ОНФ уточнили, что предложения касались благоустройства городов, ремонта и строительства дорог, решения проблем свалок, а также вопросов дошкольного и дополнительного образования.

"Важной частью работы ОНФ являются общественные предложения, которые формируются по итогам региональных конференций каждого отделения Народного фронта. Это ежегодная практика, которая показала свою эффективность. Это абсолютно реальные инициативы по решению наиболее чувствительных для жителей регионов вопросов", - приводит пресс-служба движения слова руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова.

Анисимов обратил внимание на регионы, где главы не встречались с активистами ОНФ и не принимали их предложений. "Это Тамбовская, Новгородская области и Чувашская Республика", - сказал он.

Кроме того, в некоторых регионах встречи с губернаторами состоялись, им были переданы общественные предложения, однако никаких поручений по ним дано так и не было. "К таким отличившимся субъектам относятся Курская область, Кабардино-Балкарская Республика, Приморский край, а также Еврейская автономная область и город Севастополь", - подчеркнул руководитель исполкома движения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль
2
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
5
МИД Великобритании передал Юлии Скрипаль предложение консульской помощи от РФ
6
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
7
Росрыболовство рекомендует рыбакам уведомлять о выходе и перемещении в Азовское море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости