Главы регионов приняли около 2/3 предложений активистов ОНФ с начала 2017 года

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Руководители субъектов РФ в 2017 году и первом квартале текущего года дали почти 1,5 тыс. поручений по итогам рассмотрения около 2,2 тыс. общественных предложений, подготовленных активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ). Такие данные были озвучены в четверг на заседании Центрального штаба ОНФ в Москве.

"В 2017-м и первом квартале 2018 года региональные отделения ОНФ направили 2182 общественных предложения в адрес высших должностных лиц регионов. Главы субъектов дали 1474 поручения, что составляет 66% от общего числа предложений", - говорится в сообщении пресс-службы движения.

В ОНФ уточнили, что предложения касались благоустройства городов, ремонта и строительства дорог, решения проблем свалок, а также вопросов дошкольного и дополнительного образования.

"Важной частью работы ОНФ являются общественные предложения, которые формируются по итогам региональных конференций каждого отделения Народного фронта. Это ежегодная практика, которая показала свою эффективность. Это абсолютно реальные инициативы по решению наиболее чувствительных для жителей регионов вопросов", - приводит пресс-служба движения слова руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова.

Анисимов обратил внимание на регионы, где главы не встречались с активистами ОНФ и не принимали их предложений. "Это Тамбовская, Новгородская области и Чувашская Республика", - сказал он.

Кроме того, в некоторых регионах встречи с губернаторами состоялись, им были переданы общественные предложения, однако никаких поручений по ним дано так и не было. "К таким отличившимся субъектам относятся Курская область, Кабардино-Балкарская Республика, Приморский край, а также Еврейская автономная область и город Севастополь", - подчеркнул руководитель исполкома движения.