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СМИ: клип на песню Despacito набрал рекордные 5 млрд просмотров на YouTube

Общество
5 апреля, 19:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, апреля. /ТАСС

Отмечается, что видео Despacito с участием канадского поп-певца Джастина Бибера набрало лишь около 7,6 млн просмотров

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НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Клип на песню Despacito пуэрториканских певцов Луиса Фонси и Дэдди Янки набрал 5 млрд просмотров на видеохостинге YouTube. Это новый рекорд для данной платформы, сообщил в четверг американский журнал Variety.

Он уточняет, что речь идет не о версии видео Despacito, записанной при участии канадского поп-певца Джастина Бибера. Этот вариант пока может похвастаться лишь около 7,6 млн просмотров.

В августе 2017 года официальный клип Despacito стал самым популярным видео в истории YouTube, набрав почти 3 млрд просмотров. Он обошел совместный проект рэпера Wiz Khalifa и певца Чарли Пута под названием See you again.

Композиция в исполнении пуэрториканцев была признана лучшей поп/рок-песней 2017 года, завоевав престижную музыкальную премию American Music Awards.

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