Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэр Москвы в преддверии Дня космонавтики наградил работников ракетно-космической отрасли

Общество
5 апреля, 20:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Сергей Собянин отметил, что работа в данной отрасли - "мечта многих людей"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня космонавтики наградил почетными званиями, грамотами и благодарностями отличившихся работников ракетно- космической отрасли. Торжественная церемония вручения наград состоялась в четверг в Большом зале Государственного Кремлевского дворца.

"Эта отрасль - мечта многих людей, которые хотели бы вырваться за пределы, в космос, осуществить мечту человечества. Конечно, это отрасль, которая обеспечивает нам защиту и оборону, без вас, ваших изобретений, технологий, ракет наша страна точно не чувствовала бы себя защищенной", - сказал Собянин.

Мэр выразил уверенность в том, что у космической отрасли России большое будущее. "И я уверен, что наши московские предприятия будут жить и развиваться. От имени москвичей хочу сказать вам спасибо и поздравить с вашим замечательным праздником", - сказал глава столичной администрации.

В ходе церемонии Собянин вручил почетные грамоты правительства Москвы троим работникам отрасли, благодарностями мэра удостоены четыре работника отрасли, звание "Почетный работник промышленности" присвоено шести работникам ракетно-космической отрасли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День космонавтики
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
2
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль
3
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
4
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
5
МИД Великобритании передал Юлии Скрипаль предложение консульской помощи от РФ
6
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
7
Росрыболовство рекомендует рыбакам уведомлять о выходе и перемещении в Азовское море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости