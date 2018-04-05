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Twitter за полгода заблокировал более 270 тыс. аккаунтов в рамках борьбы с экстремизмом

Общество
5 апреля, 20:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Сообщается, что этот показатель на 8,4% ниже показателя за предыдущие полгода

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ТАСС, 5 апреля. Руководство социальной сети Twitter в период с 1 июля по 31 декабря 2017 года в рамках борьбы с экстремизмом заблокировало более 270 тыс. аккаунтов пользователей. Об этом сообщается в опубликованном в четверг отчете компании.

"За отчетный период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года в общей сложности 274 тыс. 460 аккаунтов были навсегда приостановлены за нарушения, связанные с продвижением терроризма", - говорится в сообщении. Отмечается, что этот показатель на 8,4% ниже показателя за предыдущие полгода.

При этом с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2017 года по тем же причинам руководство социальной сети заблокировало более 1,2 млн аккаунтов, 93% из них были выявлены благодаря внутренним инструментам компании, а 74% данных страниц удалось отключить до публикации в них первого сообщения.

"Мы продолжаем наблюдать значительное и позитивное влияние многолетней напряженной работы, которая делает наш сайт неподходящим местом для тех, кто пытается оказывать содействие терроризму, в результате чего этот вид деятельности все больше уходит из Twitter", - добавили в компании.

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