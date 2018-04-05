ОНФ создаст карту доступности медпомощи в населенных пунктах, где живет до 2 тыс. человек

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Активисты ОНФ планируют создать "Народную карту доступности медпомощи", которая будет ориентирована в первую очередь на населенные пункты, где проживает менее 2 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем по итогам заседания Центрального штаба ОНФ в Москве.

"В послании Федеральному собранию президент заявил о необходимости обеспечить доступность медпомощи в населенных пунктах, где проживает до 2 тыс. человек. Для того чтобы проконтролировать исполнение этого поручения, мы создадим "Народную карту доступности медпомощи", - приводит пресс-служба движения слова координатора центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения, депутата Госдумы РФ Николая Говорина.

"Благодаря этому ресурсу люди в том числе смогут рассказать о том, какие существуют проблемы оказания медицинских услуг, существуют ли потребности в создании новых медпунктов, есть ли нарушения в закупках при строительстве капитальных объектов", - добавил он.

По его словам, активисты центра проведут мониторинг строительства и запуска новых фельдшерско-акушерских пунктов, а также проанализируют, как приобретаются мобильные медицинские комплексы. "После этого мы сформируем рейтинг регионов по уровню доступности медицинской помощи для жителей сельских территорий и выпустим сборник лучших практик", - добавил Говорин.

В ОНФ уточнили, что "Народна карта доступности медпомощи" будет запущена в мае.

В свою очередь сопредседатель Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева отметила, что активисты также планируют взять на общественный контроль исполнение поручений главы государства в сфере экологии, воспитании молодого поколения и обеспечении технологического прорыва в экономике.