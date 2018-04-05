Павильон "Космос" на ВДНХ планируют открыть 12 апреля после реконструкции

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Обновленный павильон "Космос" на территории ВДНХ в Москве планируют открыть в День космонавтики 12 апреля, сообщил в четверг мэр города Сергей Собянин в ходе торжественной церемонии награждения сотрудников ракетно-космической отрасли.

"Я надеюсь, что 12 апреля мы откроем новый павильон "Космос" вместе с Российской космической корпорацией при полной поддержке президента страны, это будет самый лучший в мире космический павильон", - сказал глава столичной администрации.

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Игорь Комаров, в свою очередь, выразил признательность мэрии Москвы за внимание к отрасли. "Символом внимания правительства Москвы к нашим проблемам является ВДНХ и павильон "Космос"... Видна была забота о том, чтобы все экспонаты были в хорошем состоянии. Вся наша история была отражена в этом павильоне, и я думаю, что та работа, которая была проделана мэрией Москвы, найдет оценку не только среди нас, но всей страны, обязательно нужно посетить этот павильон", - сказал Комаров.

Во вторник Собянин сообщил, что павильон "Космос" на ВДНХ откроется после реконструкции на следующей неделе, с 9 по 15 апреля.

Павильон ВДНХ "Космос/Машиностроение" был построен в 1939 году. В 1954 году его реконструировали, тогда он обрел современный вид. От сторонних арендаторов павильон освободили в 2014-2015 годах, а в 2016 году были проведены первоочередные противоаварийные работы.

В павильоне планируется открыть центр "Космонавтика и авиация", который станет крупнейшим музейным центром России. В музее представят свыше 100 экспонатов предприятий оборонно-промышленного комплекса, более 2 тыс. архивных документов, а также более 50 экспонатов, специально созданных для центра.