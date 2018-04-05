В Думу внесен законопроект о праве мигрантов из ДНР и ЛНР работать в РФ без патента

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Законопроект, разрешающий приехавшим в Россию жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), работать в РФ без патента, внесен в четверг в Госдуму. Документ размещен в думской электронной базе данных.

Авторами инициативы выступили члены Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди и Сергей Цеков, наряду с депутатами Госдумы от этого региона Натальей Поклонской и Андреем Козенко (оба единороссы). Помимо них в числе авторов законопроекта значатся депутаты от КПРФ Казбек Тайсаев и Сергей Шаргунов, а также Алексей Журавлев (одномандатник, не входит во фракции, лидер партии "Родина").

Разработчики напоминают, что для иностранных граждан, прибывших на территорию РФ в порядке, не требующем получения визы, действует разрешительный порядок осуществления трудовой деятельности по патенту. При этом, отмечают они, законодательно установлен ряд категорий иностранных граждан, имеющих право осуществлять трудовую деятельность в порядке исключения без разрешения на работу или трудового патента: в эту категорию, по их словам, входят иностранные граждане, признанные беженцами и получившие убежище на территории РФ.

"Проектом закона предлагается дополнить список лиц, освобожденных от необходимости получения разрешения на работу, трудового патента, следующей категорией: иностранные граждане, являющиеся гражданами Украины или лицами без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в пояснительной записке.

По мнению законодателей, некоторые регионы РФ "действительно нуждаются в таком нововведении". Они приводят в пример ситуацию на рынке труда Республики Крым, который "в настоящее время полностью не переориентировался на внутренние резервы". Так, обращают внимание парламентарии, "в период туристского сезона на предприятиях сферы обслуживания Республики Крым до сих пор традиционно используется труд жителей регионов Украины, доля которых составляет более 50 % от всех занятых в этой сфере."

"Решение этого вопроса позволит также отчасти урегулировать ситуацию с привлечением трудовых мигрантов на сезонные должности, сократив существующий в настоящее время дефицит персонала в санаторно-курортном и туристском комплексе Республики Крым, а также уменьшив объем нелегально работающих мигрантов, которые по причине сложности и дороговизны процедуры часто не могут оформить трудовые патенты", - полагают авторы законопроекта.

Время пребывания

Одновременно с этим парламентарии внесли на рассмотрение нижней палаты сопутствующий законопроект, которым предлагается увеличить срок пребывания в России для этой категории иностранных граждан. Этот срок, по мнению разработчиков, стоит распространить на время действия указа президента РФ от 18 февраля 2017 года , согласно которому "на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании минских соглашений на территории России признаются действительными документы жителей ДНР и ЛНР".

На данный момент, обращают внимание сенаторы и депутаты, в законодательстве обозначено, что для граждан стран, у которых с Россией установлен безвизовый режим, срок временного пребывания в РФ "не может превышать девяносто суток".

В случае нарушения обозначенного лимита, по их словам, к жителям ЛНР и ДНР "наравне с остальными категориями мигрантов применяются меры административного характера, в том числе и административное выдворение за пределы страны".

"Решение вопроса о продлении сроков временного пребывания в РФ указанной выше категории граждан позволит решить значительную часть проблем, с которыми сталкиваются в настоящее время вынужденные переселенцы, и станет дополнительным сигналом российским соотечественникам, проживающими не только в Донбассе и на Украине, но и в целом за рубежом", - считают парламентарии.