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Уничтожение сельхозвредителя в Абхазии продолжат после снятия ограничений экспорта в РФ

Общество
5 апреля, 23:24 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 5, апреля. /ТАСС

Работа по уничтожению мраморного клопа после отмены ограничений не прекратится и будет продолжаться все лето, отметил лава Минсельхоза Абхазии Даур Тарба

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СУХУМ, 5 апреля. /ТАСС/. Борьба с коричнево-мраморным клопом будет продолжаться и после снятия Россельхознадзором ограничений в отношении Абхазии на ввоз в РФ продукции растительного происхождения, заявил ТАСС министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба в четверг.

Россельхознадзор со 2 апреля ввел временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, а также многооборотной тары и древесно-упаковочного материала из-за масштабного распространения коричнево-мраморного клопа. В четверг стало известно, что овощи, фрукты, цветы и многократно используемая тара вернутся на российский рынок под контролем Россельхознадзора с 10 апреля.

"Работа по уничтожению мраморного клопа после отмены ограничений не прекратится и будет продолжаться все лето. На протяжении десяти дней население занималось механическим сбором насекомого, поскольку он еще не вышел из зимней спячки. Со следующей недели мы приступим к химической обработке", - сказал глава Минсельхоза Абхазии.

По словам Тарба, снятие ограничений позволит экспортировать уже созревшие в тепличных хозяйствах томаты и огурцы, а также салаты. "Погрузка растительной продукции будет осуществляться под совместным контролем госкарантинной инспекции Абхазии и представителей Россельхознадзора", - сказал министр.

Что касается дальнейших действий в борьбе с мраморным клопом, то, по мнению Тарбы, это требует постоянной работы, в связи с чем в каждом районе необходимо создать постоянно действующие рабочие группы, оснастив их всей необходимой техникой и химикатами. "Я выражаю благодарность населению нашей страны за то, что оно откликнулось и включилось сразу же в борьбу с вредителем, за короткий промежуток времени население собрало механическим способом более двух тонн вредителя и уничтожило, тем самым уменьшив его популяцию многократно", - сказал он.

Минсельхоз Абхазии в преддверии начала процесса опрыскивания будет проводить разъяснительную работу с населением, в том числе с использованием эфира национального телевидения, чтобы люди знали, какие культуры чем и когда опрыскивать. Он отметил, что российский Минсельхоз готовит огромную партию гуманитарной помощи, включающей как химикаты, так и технические средства для их применения.

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