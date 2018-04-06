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Правление Университета Арктики обсудит в Якутске вопросы академической мобильности

Общество
6 апреля, 0:11 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 6, апреля. /ТАСС

Членами международного консорциума арктических и северных вузов "Университет Арктики" являются свыше 50 образовательных организаций из России

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ЯКУТСК, 6 апреля. /ТАСС/. Заседание Правления международного консорциума арктических и северных вузов "Университет Арктики" открывается в пятницу в Якутске. Его участники обсудят вопросы повышения академической мобильности и профессионального образования, сообщил ТАСС член правления Университета Арктики, первый заместитель министра образования и науки Якутии Михаил Присяжный.

"16 представителей правления из шести стран и четырех регионов России обсудят вопросы стратегического развития организации. Ожидается подписание соглашения между Университетом Арктики и министерством образования и науки региона, в частности, по разработке совместной программы мобильности студентов вузов РФ и арктических стран. Впервые будет поставлен вопрос о необходимости разработки программы мобильности для студентов колледжей", - рассказал Присяжный.

Он уточнил, что в заседании примут участие представители США, Канады, Норвегии, Финляндии, Швеции, Бельгии. Россию будут представлять специалисты из Санкт-Петербурга, Бурятии, Якутии и Архангельской области.

Укрепление сотрудничества

По словам Присяжного, вузы, НИИ и колледжи Якутии активно представлены и в научных исследованиях, и в образовательных программах Университета Арктики.

"Состоятся встречи с партнерами. На территории региона есть несколько федеральных вузов, которые входят в состав консорциума. Очень важно, что будут встречи руководства консорциума с тематическими сетями. Будут установлены новые партнерские связи с семью зарубежными странами, ректоры и представители которых входят с состав правления "Университета Арктики", - сказал он.

Первые два дня программы состоятся на базе учреждений профобразования региона, которые по качеству подготовки выходят на международный уровень, отметил Присяжный. Само заседание правления состоится на базе Северо-Восточного федерального университета.

"Арктика как стратегический регион сегодня интересна и неарктическим странам. Поэтому мы рассмотрим возможности расширения академической мобильности с теми странами, которые, хоть и не находятся в Арктике, но имеют значительный научный и образовательный потенциал в этой сфере", - рассказал ТАСС президент организации Ларс Куллеруд.

Университет Арктики

Членами международного консорциума арктических и северных вузов "Университет Арктики" являются свыше 50 образовательных организаций из России.

Университет Арктики - сеть вузов, колледжей и НИИ, занимающихся развитием образования и науки о Севере и на Севере. Университет Арктики является децентрализованной организацией, ее офисы размещаются на базе организаций-членов. На территории России действуют два административных офиса: исследовательский офис в Архангельске (на базе САФУ) и русскоязычный центр информационной поддержки в Якутске (на базе СВФУ).

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