Кабмин утвердил меры мотивации для служащих организаций, предоставляющих госуслуги

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о мерах мотивации руководителей и служащих организаций, предоставляющих государственные услуги. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

"Вводится система мотивации в отношении руководителей и гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководителей и сотрудников территориальных органов государственных внебюджетных фондов или их региональных отделений, а также руководителей и сотрудников многофункциональных центров (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг", - отмечается в пояснительной записке.

Две основные составляющие системы мотивации - это результаты оценки качества предоставления услуг гражданами и результаты работы с отзывами, которые граждане оставляют на сайте "Ваш контроль".

Механизм оценки гражданами качества предоставления госуслуг распространяется на руководителей МФЦ и на все государственные и муниципальные услуги, предоставляемые в МФЦ.