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Кабмин утвердил меры мотивации для служащих организаций, предоставляющих госуслуги

Общество
6 апреля, 7:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Оценивать качество предоставления услуг планируется по отзывам и оценкам граждан

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о мерах мотивации руководителей и служащих организаций, предоставляющих государственные услуги. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

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"Вводится система мотивации в отношении руководителей и гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководителей и сотрудников территориальных органов государственных внебюджетных фондов или их региональных отделений, а также руководителей и сотрудников многофункциональных центров (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг", - отмечается в пояснительной записке.

Две основные составляющие системы мотивации - это результаты оценки качества предоставления услуг гражданами и результаты работы с отзывами, которые граждане оставляют на сайте "Ваш контроль".

Механизм оценки гражданами качества предоставления госуслуг распространяется на руководителей МФЦ и на все государственные и муниципальные услуги, предоставляемые в МФЦ.

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