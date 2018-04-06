Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве могут приглушить подсветку рекламных щитов, чтобы не отвлекать водителей

Общество
6 апреля, 7:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Профессор МАДИ Султан Жанказиев отметил, что участники дорожного движения перестали замечать светофоры из-за яркой рекламы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Эксперты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) вместе со специалистами транспортного комплекса столицы разрабатывают новые требования к подсветке рекламных щитов, установленных вдоль проезжей части. Как сообщил ТАСС профессор института Султан Жанказиев, они призваны сократить число ДТП на дорогах по невнимательности водителей, которые зачастую отвлекаются на ярко подсвеченную рекламу и не замечают нужный сигнал светофора.

"Мы должны каким-то образом предъявить требования к подсветке информационных носителей, потому что они могут влиять на снижение замечаемости технических средств организации дорожного движения. Это часть большого исследования, мы его уже проводим. В зоне светофорного регулирования рекламу надо ставить с большой осторожностью", - сказал Жанказиев.

По словам собеседника агентства, участники дорожного движения "перестали замечать светофоры из-за яркой рекламы". "Наша задача найти факторы, которые влияют на замечаемость объектов, и ввести норму подсветки", - подчеркнул Жанказиев.

В настоящее время дополнительной подсветкой оборудовано около 70 регулируемых пешеходных переходов. Новая подсветка светофоров появилась во всех округах Москвы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
2
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
3
Times: вещество, которым отравили Скрипалей, могло быть произведено в Саратовской области
4
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
5
Макгрегор начал раскрутку поединка против Нурмагомедова, напав на автобус с бойцами UFC
6
Постпред США при ООН заявила, что Москва никогда не будет другом Вашингтона
7
СМИ: Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости