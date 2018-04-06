В Москве могут приглушить подсветку рекламных щитов, чтобы не отвлекать водителей

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Эксперты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) вместе со специалистами транспортного комплекса столицы разрабатывают новые требования к подсветке рекламных щитов, установленных вдоль проезжей части. Как сообщил ТАСС профессор института Султан Жанказиев, они призваны сократить число ДТП на дорогах по невнимательности водителей, которые зачастую отвлекаются на ярко подсвеченную рекламу и не замечают нужный сигнал светофора.

"Мы должны каким-то образом предъявить требования к подсветке информационных носителей, потому что они могут влиять на снижение замечаемости технических средств организации дорожного движения. Это часть большого исследования, мы его уже проводим. В зоне светофорного регулирования рекламу надо ставить с большой осторожностью", - сказал Жанказиев.

По словам собеседника агентства, участники дорожного движения "перестали замечать светофоры из-за яркой рекламы". "Наша задача найти факторы, которые влияют на замечаемость объектов, и ввести норму подсветки", - подчеркнул Жанказиев.

В настоящее время дополнительной подсветкой оборудовано около 70 регулируемых пешеходных переходов. Новая подсветка светофоров появилась во всех округах Москвы.