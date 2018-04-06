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Южнокорейская авиакомпания открыла новый регулярный маршрут между Владивостоком и Тэгу

Общество
6 апреля, 7:59 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 6, апреля. /ТАСС

В 2017 году Приморье посетили 4 млн российских и иностранных граждан, на треть больше, чем в 2016 году

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ВЛАДИВОСТОК, 6 апреля. /ТАСС/. Новое для Приморья регулярное направление в Тэгу (Южная Корея) открыл бюджетный южнокорейский авиаперевозчик T'way Air, первый самолет этого маршрута прибыл во Владивосток днем в пятницу.

"Рейсы планируются на воздушных судах Boeing 737 с частотой три раза в неделю с апреля, с последующим увеличением до ежедневного рейса", - сообщила пресс-служба международного аэропорта Владивосток.

В 2017 году Приморье посетили 4 млн российских и иностранных граждан, на треть больше, чем в 2016 году. Самым массовым среди зарубежных турпотоков в Приморье по традиции стал поток из Китая - приехало около 420 тысяч туристов. Заметно увеличилось и число гостей из Японии и Республики Корея.

Тэгу - четвертый по величине город в Южной Корее после Сеула, Пусана и Инчхона.

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