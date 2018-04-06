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Роспотребнадзор в преддверии ЧМ-2018 по футболу выявил завышение цен в 539 гостиницах

Общество
6 апреля, 8:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Всего было проверено более 11 тыс. мест размещения

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор в ходе проверок стоимости гостиничного обслуживания обнаружил 539 случаев завышения цен отелями в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года из 11 тыс. 388 проверенных мест размещения. Об этом в пятницу сообщает ведомство.

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"В целом было выявлено 539 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание и 110 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации", - отмечает пресс-служба. Роспотребнадзор наложил на нарушителей административные штрафы на общую сумму около 4,4 млн рублей.

За минувшую неделю было обнаружено 37 новых случаев необоснованного завышения цен на размещение.

Уточняется, что в общей сложности было проведено 1 тыс. 138 внеплановых проверок. По выявленным нарушениям возбуждено в общей сложности 1 тыс. 409 дел об административных правонарушениях.

Проверки проводятся с целью предотвратить случаи несоблюдения гостиницами обязательных требований, связанных со стоимостью гостиничного обслуживания, которая определяется, исходя из присвоенной гостинице определенной категории. Инспекции прошли в Москве и Санкт-Петербурге, а также в городах, где пройдут матчи чемпионата мира и/или будут размещаться участники и зрители.

Горячая линия

Как сообщили в ведомстве, с 19 февраля действует всероссийская горячая линия для потребителей к ЧМ-2018, которая продолжит работу до завершения чемпионата. Специалисты Роспотребнадзора консультируют обратившихся по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей.

"Соблюдение обязательных требований, связанных с государственным регулированием стоимости гостиничного обслуживания в связи с проведением чемпионата мира по футболу, остается на контроле Роспотребнадзора", - заключили в ведомстве.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов России.

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