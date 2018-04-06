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Прокуратура на Сахалине начала проверку после проблем с водоснабжением в Углегорске

Общество
6 апреля, 10:49 UTC+3

Исполняющему обязанности главы администрации города внесли представление из-за плохо организованного подвоза воды

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ТАСС 6 апреля. Прокуратура на Сахалине начала проверку из-за проблем с водоснабжением в городе Углегорске и селе Ольховка Углегорского района, где из-за мутной воды пришлось временно закрыть детские сады, а спустя несколько дней водоснабжение прекратилось полностью из-за аварии. Об этом сообщила в пятницу областная прокуратура.

С 30 марта из-за повышенной мутности воды в Углегорске ввели сеансовый режим подачи воды, с понедельника, 2 апреля, из-за этого на несколько дней прекратили работу детские сады города. Спустя несколько дней, 4 апреля, авария на водопроводе оставила город вовсе без воды.

"Органами прокуратуры области проводится проверка по факту ограничения водоснабжения потребителей в г. Углегорске и с. Ольховка Углегорского района. Ранее органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка, в связи с увеличением мутности воды и введением посеансового водоснабжения в г. Углегорске и с. Ольховке", - говорится в сообщении.

В частности, исполняющему обязанности главы администрации Углегорска внесли представление из-за плохо организованного подвоза воды, а в отношении должностного и юридического лица МУП "ЖКХ Углегорского городского поселения" возбуждили два административных дела. Также в отношении них и "Солнцевского угольного разреза" возбудили административные расследования по фактам нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. В сообщении отмечается, что река Углегорка не раз загрязнялась из-за того, что в нее сбрасывали сточные воды с территории угольного разреза.

"В этой связи Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением управления Росприроднадзора по Сахалинской области организована проверка соблюдения ООО "Солнцевский угольный разрез" природоохранного законодательства, отобраны пробы воды и проводятся исследования, по результатам которых будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Еще одна проверка началась в отношении ресурсоснабжающей организации и "Солнцевского угольного разреза" после отключения воды в Углегорске и Ольховке 4 апреля из-за повреждения центрального водопровода при расчистке водоотливного канала.

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