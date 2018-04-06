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Опрос: россияне считают Пасху третьим по значимости праздником

Общество
6 апреля, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Первое и второе места занимают соответственно День победы и Новый год

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Пасха заняла третье место (31%) в числе самых значимых для россиян праздников после Дня победы (71%) и Нового года (60%). Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), размещенные в пятницу на официальном сайте организации.

В 2014 году большинство россиян назвали самым важным праздником Новый год (69%), День победы занимал второе место (53%), в то время как Пасха так же занимала третье место (31%).

Не планируют отмечать Пасху только 12% россиян (13% в 2017 году), 2% затруднились ответить. Остальные соблюдают те или иные традиции, связанные с этим праздником: 59% опрошенных будут готовить куличи, пасху, красить яйца (52% в 2017 году), 24% - освятят их в церкви (26% в 2017 году). Всенощное богослужение планируют посетить 7% респондентов, в 2017 году этот вариант назвали 9% опрошенных. Еще 18% респондентов поедут на кладбище, год назад этот показатель составлял 23%.

При этом только 16% респондентов воспринимают празднование Воскресения Христова как священный обряд - число таких респондентов упало по сравнению с опросом 2011 года (21%). Для большинства это культурно-историческая (30%) или семейная (25%) традиция. В 2011 году эти цифры эти ответы выбрали соответственно 22% и 24%.

Как показал опрос, 20% россиян полностью или частично соблюдали Великий пост (среди регулярно посещающих церковь - 40%), 3% постятся только на Страстной неделе. "При этом большинство наших сограждан (80%) признают, что истинно желающим поститься ничто не может помешать", - отмечают социологи. В 2017 году пост соблюдали 26% опрошенных.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 1-2 апреля методом телефонного интервью среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

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