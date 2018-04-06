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Власти Севастополя намерены вернуть горячее водоснабжение в многоквартирные дома

Общество
6 апреля, 13:03 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 6, апреля. /ТАСС

По словам замгубернатора города Владимира Базарова, централизованное водоснабжение горячей водой будет стоить дешевле, чем подогрев воды при помощи бойлеров

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Власти Севастополя намерены восстановить горячее водоснабжение многоквартирных домов города, прекращенное в 1990-е годы. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

"Севтеплоэнерго заказало технико-экономическое обоснование (ТЭО) на установку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в домах, мы понимаем необходимость возврата горячего водоснабжения в наши многоквартирные дома. Сделать это по существующей старой схеме невозможно, потому что сети много лет не использовались, восстановить их просто невозможно. Технико-экономическое обоснование покажет, что там, где в домах есть возможность установить ИТП, можно сделать систему теплообменников и подать горячую воду", - сказал Базаров.

Он отметил, что договор на подготовку ТЭО по этому вопросу заключат в ближайшее время. По мнению Базарова, централизованное водоснабжение горячей водой будет стоить дешевле, чем подогрев воды при помощи бойлеров, которые использует большинство севастопольцев после того, как в 90-е годы XX века горячее водоснабжение прекратили.

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