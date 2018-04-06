В субботу в Подмосковье ожидается усиление ветра до 18 м/с

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области распространило экстренное предупреждение об усилении ветра в субботу, 7 апреля, с порывами до 18 м/с.

"Согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 апреля по Московской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра 7-12 м/с, с порывами до 13-18 м/с",- сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

Спасатели советуют обходить шаткие строения и не укрываться от ветра под деревьями, а также парковать автомобили в гараже. Водителям рекомендуют во время непогоды соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.