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В Санкт-Петербург прибыла бронетехника, которая примет участие в параде 9 мая

Общество
6 апреля, 14:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, апреля. /ТАСС

Всего в параде задействуют 20 единиц гусеничной бронетехники

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Бронетехника, которая примет участие в параде Победы на Дворцовой площади, прибыла в Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

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"Танки и бронетехника уже прибыли в Санкт-Петербург и расквартированы в воинских частях, расположенных на территории города. Там их оборудуют асфальтоходными башмаками и резиновыми гусеничными лентами", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Асфальтоходные башмаки и гусеничные ленты - специальные приспособления с резиновым покрытием, устанавливаемые на гусеницы для защиты городских дорог. В параде в Санкт-Петербурге задействуют 20 единиц гусеничной бронетехники. Это танки времен Великой Отечественной войны Т-34, современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С".

Боевые машины переоснастят перед первой репетицией с привлечением техники, которая пройдет 30 апреля.

Репетиции парада пройдут на Дворцовой площади 24, 26, 30 апреля, 2 и 4 мая в 19:00. Технику задействуют в тренировках с 30 апреля. Генеральная репетиция состоится 7 мая в 10:00.

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