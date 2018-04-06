Жители Хабаровска спасли провалившуюся под лед собаку

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ХАБАРОВСК, 6 апреля. /ТАСС/. Трое мужчин в Хабаровске вызволили провалившуюся под лед собаку.

Видеозапись инцидента появилась в соцсетях. На кадрах можно увидеть собаку, которая выскочила на тонкий лед и провалилась в полынью в нескольких метрах от берега. Двое мужчин лежа на животах осторожно подползли к животному и вытянули его за лапу. На помощь им пришел еще один прохожий. В итоге все благополучно смогли добраться до берега.

В соцсетях пользователи восхитились поступком мужчин, но нашлись и те, кто посчитал риск неоправданным.

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Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.