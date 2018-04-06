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Жители Хабаровска спасли провалившуюся под лед собаку

Общество
6 апреля, 14:12 UTC+3

Некоторые пользователи соцсетей посчитали, что мужчины неоправданно рисковали своими жизнями

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YouTube/Fresh News

ХАБАРОВСК, 6 апреля. /ТАСС/. Трое мужчин в Хабаровске вызволили провалившуюся под лед собаку.

Видеозапись инцидента появилась в соцсетях. На кадрах можно увидеть собаку, которая выскочила на тонкий лед и провалилась в полынью в нескольких метрах от берега. Двое мужчин лежа на животах осторожно подползли к животному и вытянули его за лапу. На помощь им пришел еще один прохожий. В итоге все благополучно смогли добраться до берега.

В соцсетях пользователи восхитились поступком мужчин, но нашлись и те, кто посчитал риск неоправданным.

"Мисс Россия" - один из самых известных и престижных национальных конкурсов красоты, который проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Победительница получит новую корону, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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