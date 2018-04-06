Москалькова назвала следователей МВД "главной скрепой государственности"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в пятницу в ходе Всероссийского совещания-семинара с руководителями органов предварительного следствия в системе МВД РФ назвала следователей "главной скрепой государственности" России.

"Большая часть наших следователей - высокие профессионалы, люди, готовые на решения крупномасштабных, глобальных задач государства. Они [следователи] являются главной скрепой вообще государственности на российской земле, да и не только государственности. Вы главный держатель справедливости", - сказала она.

Семинар-совещание приурочен к 55-летию образования следственного аппарата органов внутренних дел.