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Москалькова назвала следователей МВД "главной скрепой государственности"

Общество
6 апреля, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Омбудсмен также сказала, что следователи являются "высокими профессионалами, готовыми на решения крупномасштабных задач государства"

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в пятницу в ходе Всероссийского совещания-семинара с руководителями органов предварительного следствия в системе МВД РФ назвала следователей "главной скрепой государственности" России.

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"Большая часть наших следователей - высокие профессионалы, люди, готовые на решения крупномасштабных, глобальных задач государства. Они [следователи] являются главной скрепой вообще государственности на российской земле, да и не только государственности. Вы главный держатель справедливости", - сказала она.

Семинар-совещание приурочен к 55-летию образования следственного аппарата органов внутренних дел.

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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