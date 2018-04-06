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Эксперт: Россия занимает важное место в международной организации "Университет Арктики"

Общество
6 апреля, 14:43 UTC+3

Советник ректора САФУ по международному сотрудничеству Марина Калинина напомнила, что из 180 входящих в консорциум организаций почти треть составляют университеты, колледжи и НИИ на территории РФ

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ЯКУТСК, 6 апреля. /ТАСС/. Вузы, колледжи и НИИ России занимают активную позицию в международном консорциуме арктических и северных вузов "Университет Арктики", предлагая свое видение и варианты решения общих для Арктического региона проблем. Такое мнение высказала ТАСС в пятницу вице-президент Университета Арктики по межрегиональному сотрудничеству, советник ректора САФУ по международному сотрудничеству Марина Калинина.

"Россия играет чрезвычайно важную роль в "Университете Арктики": из 180 организаций, входящих в организацию, практически треть составляют университеты, колледжи, НИИ на территории России. Представить будущее этой организации без Российской Федерации просто невозможно. <…> В России действует много тематических сетей организации - объединений ученых по актуальной арктической проблематике. Организация позволяет находить научные ответы на то, что происходит в Арктике, сделать это можно только совместными усилиями арктических стран", - сказала Калинина.

Кроме того, по словам Калининой, есть много возможностей и для студентов. "У нас есть образовательные программы. Одна из самых известных - это программа бакалавриата циркумполярного регионоведения. Например, студенты Северного (Арктического) федерального университета получили первые дипломы международного образца в 2006 году. Поскольку программа междисциплинарная, она интересна студентам из разных факультетов", - отметила она.

Заседание Правления международного консорциума арктических и северных вузов "Университет Арктики" открылось в пятницу в Якутске. Его участники обсуждают вопросы повышения академической мобильности и профессионального образования. Ожидается подписание соглашения между Университетом Арктики и минобрнауки региона, в частности по разработке совместной программы мобильности студентов вузов РФ и арктических стран.

"Университет Арктики" - это сеть вузов, колледжей и НИИ, занимающихся развитием образования и науки о Севере и на Севере. "Университет Арктики" является децентрализованной организацией, ее офисы размещаются на базе организаций-членов. На территории России действуют два административных офиса - исследовательский офис в Архангельске на базе САФУ и русскоязычный центр информационной поддержки в Якутске на базе СВФУ. 

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