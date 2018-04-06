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Генпрокуратура создала группу по противодействию нарушениям пожарной безопасности

Общество
6 апреля, 14:55 UTC+3 МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Это связано с трагедией в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Межведомственная группа по противодействию нарушениям в сфере пожарной безопасности создана в Генпрокуратуре РФ после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, унесшего жизни 64 человек. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"В связи с произошедшим 25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" города Кемерово пожаром в целях повышения эффективности надзора за исполнением законодательства о пожарной безопасности, обеспечения координации деятельности заинтересованных органов государственной власти и информационного обмена распоряжением первого заместителя Генпрокурора РФ Александра Буксмана создана межведомственная рабочая группа по противодействию нарушениям в сфере пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. В состав группы включены сотрудники различных подразделений Генпрокуратуры РФ, а также представители МЧС России, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, общероссийских общественных организаций "Всероссийское добровольное пожарное общество" и "Российский союз спасателей", - сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщили в Генпрокуратуре, на первом заседании группы планируется в том числе обсудить причины произошедшего пожара, работу органов исполнительной власти, местного самоуправления и прокуратуры Кемерова по устранению его последствий, оказанию помощи пострадавшим, а также принимаемые ими меры по недопущению в дальнейшем подобных чрезвычайных ситуаций.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследуется уголовное дело, обвинение предъявлено семи фигурантам, все они арестованы до 25 мая.

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