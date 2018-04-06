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Минобрнауки планирует отнести рождение детей к достижениям при поступлении в вуз

Общество
6 апреля, 15:18 дата обновления: 6 апреля, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Женщинам до 23-х лет за это могут начислить не более трех баллов

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки намерено отнести наличие ребенка у женщин до 23-х лет к индивидуальным достижениям и начислять за них 3 балла при поступлении в вуз. Об этом говорится в законопроекте ведомства, размещенном в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом приказа вносятся изменения в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования, обеспечивающие учет наличия у женщин в возрасте до 23 лет одного и более детей при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета. Устанавливается, что за указанное достижение поступающему может быть начислено не более 3 баллов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В самом законопроекте уточняется, что изменения вступят в силу не ранее 2019/2020 учебного года и коснутся россиянок, не имеющих высшего образования.

Законопроект Минобрнауки сейчас находится на этапе общественного обсуждения, который продлится до 21 апреля.

С 2015 года российские вузы учитывают портфолио абитуриента, позволяющее оценивать широкий список индивидуальных достижений. Порядок учета дает возможность начислять дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении на программы бакалавриата и специалитета. До 10 баллов можно получить за наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпиона мира, Европы. Помимо этого, вузы добавляют баллы за аттестат с отличием, волонтерскую работу, участие в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, итоговое сочинение в выпускном классе школы.

Помимо этого, вузы добавляют баллы за аттестат с отличием, волонтерскую работу, участие в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, итоговое сочинение в выпускном классе школы.

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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