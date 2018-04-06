"Росучебник": цифровые технологии в школе должны внедрять с опорой на пилотные проекты

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Внедрение цифровых технологий в школе должно проходить постепенно, с опорой на пилотные проекты и исследования. Такое мнение выразил в пятницу ТАСС генеральный директор корпорации "Российский учебник" Александр Брычкин.

Ранее Центр стратегических разработок и Высшая школа экономики подготовили доклад в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития России до 2024 года и с перспективой до 2035 года. В нем предложены 12 решений, чтобы улучшить сферу образования в России. Один из предложенных проектов предполагает массовый переход с 2023 года на использование новых цифровых учебно-методических комплексов (ЦУМК), частично или полностью замещающих традиционные учебники. Построенные на технологиях искусственного интеллекта, эти комплексы подстраиваются под индивидуальные особенности детей, обеспечивая успешное освоение материала.

"Любые коренные изменения в системе образования должны исходить из положения о реальной пользе для ученика. В нашей огромной стране со всем ее многообразием, скорее всего, задачу необходимого цифрового перехода придется решать постепенно, с опорой на результаты пилотных проектов и детальные исследования", - отметил Брычкин.

Он подчеркнул, что концепция индивидуальных образовательных траекторий и инклюзивного образования предполагает многообразие ключевых моментов учебного процесса. "Если особенности ученика требуют работы с бумажным носителем - он должен оставаться в системе", - считает гендиректор.

По его мнению, вопрос использования электронного или бумажного носителя - это во многом вопрос здоровья. "Свое слово в обсуждении данной темы еще не сказали гигиенисты. Вполне возможно, что чтение текстов с бумаги, как минимум до достижения определенного возраста, значительно более целесообразно и с медицинской и с педагогической точки зрения", - сказал Брычкин.

Неизбежность перемен

Гендиректор "Российского учебника" отметил, что разговоры о неизбежной трансформации учебника ведутся давно. "В материале фигурирует новый термин - ЦУМК, который придет на смену УМК (учебно-методического комплекса). Несомненный плюс данной эволюции заключается в реальной вариативности учебников вплоть до персональных у каждого ребенка. Мы как неотъемлемая часть системы образования понимаем сложность и необходимость такого процесса изменений и работаем над ним", - подчеркнул Брычкин.

Однако, по его словам, цифровая школа - это не только новые технологии и ученик. "Мы не имеем права забывать о потребностях ключевых игроков образования - о потребностях самих педагогов. Не исключено, что потребуется куда большее количество времени, чем оговорено в проекте, для перевода безусловно опытных и компетентных учителей и воспитателей на "цифру". Мы просто обязаны учитывать особенности наших педагогов: как профессиональные, так и возрастные", - сказал Брычкин.

Он добавил, что для полноценного перехода школ на цифровое обучение предстоит создать единую интегральную платформу. "Все, что делается по реализации проекта сейчас, - это шаги в верном направлении. Уверены, что постепенно проявятся его полные очертания, дальнейшее же движение по разработке и внедрению произойдет в обозначенные в стратегии сроки. Эти сроки вполне реальны, если будут решены инфраструктурные вопросы", - сказал Брычкин.