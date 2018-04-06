Представители 22 государств приедут в Крым на форум журналистов мусульманских стран

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Форум "Журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизаций", участие в котором примут представители 22 государств, пройдет в Крыму 23-24 апреля. Об этом в пятницу сообщили в правительстве республики.

"В мероприятии [в форуме "Журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизаций"] планируется участие представителей СМИ, а также религиозных и общественных деятелей из России, Бахрейна, Египта, Ирака, Ирана, Казахстана, Кувейта, Бангладеш, Марокко, Алжира, Катара, Саудовской Аравии, Судана, Сирии, Ливана, Турции, Узбекистана, Албании, Индонезии, Йемена, Иордании и ОАЭ", - говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что в рамках форума 23 апреля пройдет пленарное заседание, участники обсудят "принципы информационной политики, способствующие популяризации диалога культур". На следующий день участников форума ждет культурная программа, в рамках которой они посетят Ханский дворец в Бахчисарае, встретятся с муфтием Крыма, а также посетят площадку строительства Соборной мечети в Симферополе.

Организаторы форума рассказали ТАСС, что, как ожидается, в пленарном заседании примут участие глава Крыма Сергей Аксенов, зампред Госсовета Татарстана Римма Ратникова, посол по особым поручениям МИД России Константин Шувалов, зампред Международного союза укрепления мира в исламских сообществах Мухаммед Аль Бишари, гендиректор Института СМИ и политических исследований Иордании Амер Сабайле, директор телеканала Al Mayadeen (Ливан) Гассан бен Джеддоу, главный редактор газеты Al Ittihad (ОАЭ) Мохамед Ибрахим Аль-Хамади, советник президента Египта Ахмед Мохаммед Эль-Мослемани и другие.

Организатором форума выступает группа стратегического видения "Россия - исламский мир", председателем которой является президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Мероприятие будет проходить при поддержке правительства Республики Крым.