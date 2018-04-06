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К Пасхе запустят более 10 бесплатных маршрутов к кладбищам Подмосковья

Общество
6 апреля, 15:39 UTC+3

Областные службы организуют подъезд к 346 кладбищам, к которым ведут региональные дороги

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Дорожные службы Подмосковья выделят 11 бесплатных автобусов для проезда к кладбищам в дни Пасхи, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В период пасхальных праздников будет запущено 11 маршрутов с бесплатным проездом", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова.

Он добавил, что областные службы организуют подъезд к 346 кладбищам, к которым ведут региональные дороги. Подъезд к остальным 1270 кладбищам обеспечат непосредственно сами муниципалитеты.

Ранее сообщалось, что все кладбища Московской области приведут в порядок после зимы к дням массового посещения - к Пасхе (8 апреля) и Радонице (17 апреля).

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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