К Пасхе запустят более 10 бесплатных маршрутов к кладбищам Подмосковья

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Дорожные службы Подмосковья выделят 11 бесплатных автобусов для проезда к кладбищам в дни Пасхи, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В период пасхальных праздников будет запущено 11 маршрутов с бесплатным проездом", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова.

Он добавил, что областные службы организуют подъезд к 346 кладбищам, к которым ведут региональные дороги. Подъезд к остальным 1270 кладбищам обеспечат непосредственно сами муниципалитеты.

Ранее сообщалось, что все кладбища Московской области приведут в порядок после зимы к дням массового посещения - к Пасхе (8 апреля) и Радонице (17 апреля).

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