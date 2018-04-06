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Патрушев: наркотрафик из Афганистана в Россию значительно сократился

Общество
6 апреля, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Николай Патрушев отметил, что большей популярностью у наркогруппировок стали пользоваться западный и восточный маршруты распространения наркотиков

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил снижение наркотрафика, по которому героин поступает из Афганистана в Россию.

"Центральный маршрут, по которому наркотики больше поставлялись [из Афганистана] к нам в Россию, значительно сократился", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС. Патрушев добавил, что из трех существующих маршрутов распространения афганских наркотиков большей популярностью у наркогруппировок стали пользоваться западный и восточный маршруты.

Секретарь Совбеза РФ отметил и эффективную борьбу с терроризмом. "Количество терактов сократилось, эффективность работы наших ведомств по пресечению терроризма и экстремизма растет", - подчеркнул он.

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